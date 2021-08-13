Путин: «Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием...»
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.
В телеграмме Эрдогану российский лидер соболезнует в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту Бе-200.
«Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час», - говорится в телеграмме, текст которой привели в пресс-службе Кремля.