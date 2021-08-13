«Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления. Потому что это трехстороннее Заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что война закончилась, глава государства сказал: «То есть, армянский народ тоже смирился с этим положением. Армянское руководство также смирилось с поражением, и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа. В таком случае, конечно же, вооружение Армению не укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не наблюдаем. Но с российской стороны были некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это очень беспокоит».

Подчеркнув, что новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями, Президент Ильхам Алиев сказал: «То есть, видимо, вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет».