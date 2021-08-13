Ильхам Алиев назвал странным заявление Шойгу об отправке вооружения в Армению важные политические заявления, прямой эфир; обновляется
«Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления. Потому что это трехстороннее Заявление подписали руководители Азербайджана, России и Армении, и большая часть его положений уже реализована. Но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.
Отметив, что война закончилась, глава государства сказал: «То есть, армянский народ тоже смирился с этим положением. Армянское руководство также смирилось с поражением, и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа. В таком случае, конечно же, вооружение Армению не укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не наблюдаем. Но с российской стороны были некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это очень беспокоит».
Подчеркнув, что новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями, Президент Ильхам Алиев сказал: «То есть, видимо, вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет».
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Ильхам Алиев выразил свою обеспокоенность относительно заявления министра обороны России С.Шойгу о новых поставках вооружения в Армению. По словам президента Россия долго вооружала Армению, однако это не изменило баланса сил в регионе.
И.Алиев также осудил заявление министра обороны Армении Аршака Карапетяна о необходимости физической ликвидации азербайджанских военнослужащих. Президента Азербайджана задался вопросом - может Армения жаждет новой войны и нового наказания?
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Отвечая на вопрос о политике Ирана в отношении Азербайджана, президент И.Алиев заявил, что в Иране к власти пришел новый президент. Формируется политика иранского руководства в отношении региона. И.Алиев назвал первые заявления президента Ирана в отношении Азербайджана позитивными. Президент сказал, что видимо, нужно время для определения политики.
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«В Армении готовится пропагандируется азербайджанофобия и исламофобия. Однако, после окончания войны Армения оказалась в сложном положении. Полностью разрушены столпы из мифологии и идеологии, рухнул миф об их армии и военной силы, нет почвы для территориальных притязаний», - сказал Ильхам Алиев.
По словам И.Алиева, Армения наконец дала согласие на открытие Зангезурского коридора. Но руководство Армении выступает против возобновлении автомобильных путей сообщения.
И.Алиев заявил, что Армения направляет свои подразделения и вооруженные силы через Лачинский коридор. Согласно Трехстороннему Московскому соглашению, Армения не может использовать коридор, который находится под контролем российских миротворческих сил.
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«Сложно говорить об окончательном политическом урегулировании. Мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Наши страны должны признать территориальную целостность друг друга, провести делимитация и демаркацию границ. Однако по сей день мы не получили ответа со стороны правительства Армении», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкого телеканалу CNN Turk.
По словам президента, руководство Армении либо не готово к подписанию мирного соглашения, либо против этого: «Я неоднократно говорил, что это ошибка. И они могут пожалеть об этом. Пусть открыто скажут, что не хотят подписания мирного соглашения. И после этого мы определим свою политику. Если Армения признает нашу территориальную цлостность, тогда будет долгсрочный мир в регионе. На столе конкретные предложения. Зангезурский коридор, возобновление путей сообщений и т д . Это отвечает и нашим интересам, и интересам Армении. Открытие Зангезурского коридоа выгодно Армении с экономической точки зрения»
Ильхам Алиев выступает с важными политическими заявлениями по CNN Turk.