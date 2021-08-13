Самолеты США атакуют талибов в Кандагаре
Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera.
По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан», а также о ремобилизации афганских сил безопасности и обороны.