Ильхам Алиев создаст возможность Армении для железнодородного сообщения с Россией и Ираном
В интервью телеканалу CNN Turk глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей, обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает и интересам Армении: «Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и мы создаем новые возможности и для них».