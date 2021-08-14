Правительственные войска Афганистана бегут к границе Узбекистана

Как уже сообщалось, движение "Талибан" объявило о переходе под свой контроль города Мазари-Шариф - административного центра провинции Балх на северо-западе Афганистана.

"Только что под наш контроль перешел город Мазари-Шариф - столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба... и другие органы управления провинции были полностью захвачены" - такое заявление опубликовано на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

По данным телеканала "Аль-Арабия", правительственные войска сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставили свои позиции, вооружения и пустились в бегство. Небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

Как уточняет Reuters, в настоящий момент представители правительственных войск, бежавшие из Мазари-Шарифа, направляются в сторону границы с Узбекистаном.