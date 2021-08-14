Ильхам Алиев намекнул, кто стоял за Арменией в дни войны

«Политическая позиция, продемонстрированная некоторыми странами в период второй Карабах ской войны, показывает, что они были на стороне Армении. Они были на стороне злых сил, оккупантов, тиранов, варваров. Никакие разъяснения, никакое основанное на логике слово не влияли на их позицию. Они не хотели видеть реальную действительность и обвиняли нас, словно мы оккупанты. А я говорил, что мы ведем войну на своей земле. Такое право нам дает Устав ООН. Каждая страна может защищать себя и такое право дано Организацией Объединенных Наций. Но, несмотря на это, против нас велась очень грязная клеветническая кампания. Мы знаем, кто стоял за этим. Поэтому заявления Президента и других высокопоставленных лиц Турции – министров обороны, иностранных дел, председателя парламента, конечно, многих удержали», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

По словам И.Алиева, очень большую и положительную роль сыграли решительные заявления моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов второй карабахской войны. Он сказал, что Турция рядом с Азербайджаном, оказывает и будет оказывать политическую и моральную поддержку правому делу Азербайджана. Это имело очень большое значение, потому что удержало многих от вмешательства в вопрос. Невозможно было знать, как поведут себя некоторые страны.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что приобретенные у Турции современные вооружения, включая «Байрактары», во многом облегчили дело Азербайджана и стали причиной того, что человеческих жертв было не много. Потому что, если бы этого вооружения не было, то, конечно, Азербайджану было бы труднее, было бы больше погибших, это несомненно. Но Азербайджан закупил у Турции не только ударные БПЛА, но и другое вооружение – системы «гасырга», военные машины, «кобры». То есть, есть много видов оружия, и этот процесс продолжается. Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и Азербайджан, конечно, получает и будем получать пользу от этого.