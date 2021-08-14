Баку поздравляет Исламабад

"Сердечно поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости страны", - говорится в сообщении МИД.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан с 74-й годовщиной независимости. Поздравление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отметим, что основатель республики Мухаммед Али Джинна объявил о независимости Пакистана 14 августа 1947 года. Праздничные мероприятия прошли сегодня в различных частях страны. Проспекты и улицы городов разукрашены в цвета пакистанского флага.

Места проведения мероприятий были заранее дезинфицированы, участников обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пакистан является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. Дипломатические отношения между странами были установлены 9 июня 1992 года. В марте 1993 года было открыто посольство Пакистана в Баку, в августе 1997 года - посольство Азербайджана в Исламабаде.