Ильхам Алиев о тех, кто попытается нарушить единство Турции и Азербайджана
«За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика. В ходе контактов с людьми здесь вы видите, с какой большой любовью они относятся к Турции. Так было всегда. Но во время Второй Карабахской войны это усилилось. Потому что азербайджанский народ прекрасно увидел, кто его настоящий друг и брат. Рядом с нами находились Турция и Пакистан. От некоторых стран мы даже не услышали выражения поддержки. Хотя мы были правы. Еще раз говорю, мы восстанавливали свою территориальную целостность. Поэтому то, что флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом, - это естественно. Наше единство тоже вечно», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.
По словам президента, новое молодое поколение должно продолжить избранный путь. Ибо заложен фундамент сильного союзничества и нерушимого единства.
«Политика - это такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто не смог влезть. Но есть и такие. Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-нибудь это единство превратится в глобальный фактор. Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они будут пытаться влезть между нами, постараются совершить провокации и выдумывать небылицы. Поэтому следующее после нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть вечным».