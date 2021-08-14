Мехрибан ханум попросила меня: «Ради Аллаха, не повторяй больше фразу «Ну что, Пашинян?»

«Ну что, Пашинян?» Эти слова я произнес не после войны, а во время войны. И он стал мемом. На самом деле, я еще раз хочу воскликнуть: «Ну что, Пашинян?». После окончания войны уже дома Мехрибан ханум Алиева попросила меня: «Ради Аллаха, не повторяй больше фразу «Ну что, Пашинян?» и заканчивай с этими делами. Все осталось позади, пусть и это останется», - сказал, улыбаясь в интервью телеканалу CNN Turk, президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналиста о восприятии членами семьи азербайджанского президента военных успехов страны.

И.Алиев напомнил о славных днях победы: «С первых дней войны мы одерживали победы. В первый же день войны мы освободили несколько сел, что придало большое воодушевление нашей армии. Это придало нам уверенности и веры. Но каждый день наши граждане погибали. Каждый день эти рапорты испепеляли нас изнутри. Каждый погибший – наше дитя, каждая жизнь для нас бесценная, неповторимая. Но вместе с тем это был путь к славной победе. Эти 44 дня стали для нас как горем, так и радостью. С первого дня войны некоторые находились в неведении – интересно, они остановятся или нет, их остановят или нет. Пойдет ли Ильхам Алиев до конца? Но на пути славных побед все поняли, что мы умрем, но не остановимся и пойдем до конца».