Разрушительные землетрясения у берегов Аляски и на Гаити: уже сотни погибших

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Еще одно мощное землетрясение — магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити.

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (ESMC), землетрясение у берегов Аляски к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл зафиксировали в 11:57. Очаг находился на глубине 21 км.

Также землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити сегодня в 12:29. По информации ESMC, эпицентр находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке на юге страны.

На Гаити число жертв землетрясения возросло до 227. Об этом сообщило управление гражданской защиты республики.