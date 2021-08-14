Между Израилем и Польшей назревает скандал

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что поручил поверенному в делах еврейского государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций" после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство, ограничивающих права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого у них имущества.

"Сегодня [14 августа] Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране", - приводит ТАСС высказывания Лапида.

Глава израильского МИД отметил, что "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества", добавив, что Израиль "ведет координационные переговоры с американцами о том, как реагировать на утверждение закона". "Молчать в такой ситуации нельзя", - подчеркнул Лапид.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписание поправок. "Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

В августе польский парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу их подписал президент страны.