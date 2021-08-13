Байден пригрозил «Талибану» и направил 5 тысяч военных в Афганистан

«Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США», - говорится в заявлении Байдена, его цитирует РИА Новости.

Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям талибов на переговорах в Дохе.

Байден также заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане. «Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана», - говорится в заявлении главы Белого дома.