Сахиба Гафарова отметила братство Азербайджана и Пакистана

В письмах содержатся поздравления от имени Сахибы Гафаровой и всех членов Милли Меджлиса по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости Пакистана.

В письмах отмечено, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном опираются на волю двух народов. Стратегическое партнёрство двух стран находится на высоком уровне.

«Наш народ чрезвычайно высоко ценит как продемонстрированную Пакистаном категоричную и однозначную позицию по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, так и его твёрдую поддержку нашему правому делу и солидарность с ним», - говорится в письме.

Сахиба Гафарова также отметила свою уверенность в том, что продолжение основанного на взаимных доверии и поддержке, а также солидарности сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран и впредь будет служить углублению дружбы и братства между странами.