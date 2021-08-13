Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела у детей

В последнее время в числе пациентов с коронавирусом все чаще оказываются дети, и потому медики пытаются выяснить, как долго у них могут сохраняться антитела.

У детей так же, как и у взрослых людей, после перенесенного коронавируса вырабатываются антитела. При этом их уровень со временем снижается, по предварительным данным, на достаточном уровне они держатся около четырех месяцев. Об этом сообщает Israel Hayom.

Исследователи из израильского медцентра «Шаарей Цедек» изучили этот вопрос, проводя тесты на антитела детям, которые попадали в местные больницы по различным причинам. При этом каждый десятый ребенок, как оказалось, ранее болел COVID-19, но мало кто об этом знал.

Врачи выяснили, что у маленьких пациентов уровень антител постепенно снижался после выздоровления. При этом у детей, которых повторно проверили через 4 месяца после выздоровления, антител почти не было.