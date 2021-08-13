В частности, Sputnik Таджикистан пишет, что маршала Дустума и лидера афганских таджиков Атто Мухаммади Нура неизвестна. Источники сообщают, что их силы отступают в сторону порта Хайратон, портового города на границе с Узбекистана. "Власти Узбекистана еще не дали им разрешения на въезд на свою территорию", - сказал источник.

Некоторые узбекские СМИ сообщают, что Дустум сбежал в Узбекистан. Якобы Дустум покинул Афганистан после захвата талибами города Мазари-Шариф. Ряд источников сообщают, что Дустум перебрался в Узбекистан через мост Дружбы. Другие источники отмечают, что маршал отправился на вертолете.

Как передает CNN, заместитель командира подразделения специальных операций Мазари-Шарифа Мухаммад Анвар Мухаммади сообщил, что воинские части в настоящее время находятся на границе с Узбекистаном в ожидании разрешения на вход. Официальные лица Узбекистана пока не комментируют эту информацию. Между тем некоторые телеграм-каналы опубликовали видео из захваченной талибами роскошной резиденции Дустума.