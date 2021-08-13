Израиль сдается коронавирусу наши подробности из Иерусалима
Если бы кто-нибудь решил переснять знаменитую советскую киноленту «Они были первыми», то, скорее всего, это был бы фильм-катастрофа про пандемию COVID-19 в Израиле…
По странной иронии судьбы именно Государство Израиль первым принимало на себя волны коронавируса, первым ввело в стране тотальный карантин и первым в мире начало массовую вакцинацию населения. Но значит ли это, что израильские врачи накопили в борьбе с «короной» больше знаний и опыта, чем их зарубежные коллеги?
Конечно, нет!
В затянувшейся схватке с загадочным вирусом, жертвами которого стали уже свыше четырёх миллионов человек, к сожалению, не преуспел никто! С болью в сердце приходится признать, что израильская медицина, как, впрочем, и системы здравоохранения в других странах, сражается с коронавирусом чисто эмпирически – то есть, методом проб и ошибок пытается найти системный ответ на главный вызов человечеству в XXI веке.
Возможно, этот путь был бы короче и, главное, успешнее, если бы не хаотичное возникновение новых штаммов COVID-19 (штамм «Альфа» - обнаружен в январе 2020 года в Великобритании, штамм «Бета» - 2020 год, ЮАР, штамм «Гамма» - 2021 год, Япония, штамм «Дельта» - 2020 год, Индия, штамм «Лямбда» – 2020 год, Перу). Борьба с каждым из этих штаммов – по существу, новый этап противостояния пандемии COVID-19, в котором предшествующий опыт оказывается малоэффективным и, зачастую, требует новых решений.
В результате двадцатимесячная практика, наработанная мировой медициной в противостоянии пандемии, свелась к необходимости вакцинировать как минимум 70 процентов населения страны и неукоснительно соблюдать требования самоизоляции – ношение масок, правила личной гигиены, запрет на массовые скопления людей…
Если этот опыт мог хотя бы частично гарантировать защиту населения от COVID-19, то Израиль, где вакцинировано свыше 60 процентов граждан, а подавляюще большинство четко выполняют требования Минздрава (штрафы за нарушение установленных правил доходят до 3.000 долларов), должен был представлять собой сегодня «зеленый» остров в океане пандемии. На деле же, мы наблюдаем в Израиле разгар четвертой (!!) за последние восемнадцать месяцев волны пандемии коронавируса с угрожающей положительной динамикой – почти шесть тысяч инфицированных только за истекшие сутки!
Понятно, что в такой ситуации в обществе усиливается скепсис в отношении возможностей медицины справиться с ростом пандемии, а также опасения (а для кого-то - надежды), что в преддверии нового учебного года и сентябрьских религиозных праздников кабинет министров Израиля объявит локдаун (тотальный карантин), заблокирует въезд и выезд из страны, закроет бизнесы и отправит на пособие по безработице сотни тысяч людей.
Справедливости ради отмечу, что последний локдаун, к которому прибег не так давно Биньямин Нетаньяху, привел к полной победе над пандемией, которую бывший премьер-министр приводит сегодня, как убедительное доказательство недееспособности правительства Беннета/Лапида.
Вот почему, журналистская братия с таким нетерпением ждала официальное заявление нового премьера, чье будущее выглядит на фоне нынешней эпидемиологической ситуации весьма проблематично.
Однако Беннет, который в последнее время избегает прямых контактов с прессой, предпочитая в лучших традициях Дональда Трампа общение с народом в социальных сетях, выпустил на исходе субботы пространный пост, который, как мне кажется, досконально изучат главы государств и правительств, вынужденные жить под психологическим прессом COVID-19. Основной тезис Беннета – Израиль ни при каких обстоятельствах не введет локдаун, поскольку эта мера разрушит экономику и систему образования страны.
«У политики карантинов есть своя ужасная цена, - подчеркнул премьер-министр Израиля. - С одной стороны, мы пытаемся снизить уровень заражений и смертности. Но есть и другие соображения, в их числе – материальное благосостояние граждан, образования для наших детей и забота об экономическом будущем страны. Подумайте, к примеру, о людях, погибающих в ДТП. Мы ведь можем снизить смертность в авариях до нуля, попросту запретив движение на дорогах. Но все мы понимаем, что это невозможно…»
Как и ожидалось, Беннет представил достижения своего предшественника как серьезный стратегический просчет и подтвердил это конкретными фактами: «Цена трех локдаунов, объявленных правительством Нетаньяху, достигла 200 миллиардов шекелей (порядка 63 млрд. долларов США – В.К.), - пишет Беннет. – Это – наши деньги, деньги наших детей и внуков. Цена трех локдаунов – это долг каждой израильской семьи, который составляет сегодня 105.000 шекелей. Если мы продолжим политику карантинов и разрушительных для экономики ограничений, то станем банкротами…»
Подчеркнув, что Израиль - единственная страна в мире, предоставившая своим гражданам третью дозу вакцины, Беннет призвал сограждан воспользоваться этой возможностью, заверил их, что берет на себя всю ответственность за предпринимаемые шаги, после чего искренне признался:
«Что произойдет дальше? Как это закончится? Я не знаю! Будущее все еще покрыто туманом. И уж точно я не смогу назвать вам дату окончания эпидемии. Нам еще предстоят трудные дни. Но я верю: если мы будем придерживаться плана действий, если израильтяне вакцинируются, будут носить маски и проявят солидарность с взаимовыручкой, то мы победим!..»
Как известно, святость жизни в ортодоксальном иудаизме – это истина в последней инстанции, которую не подвергают ни ревизии, ни трактовкам. Достаточно вспомнить обмен одного израильского солдата на 1400 террористов с кровью на руках, чтобы понять – это не просто религиозная догма, это - образ мышления общества.
Понимает ли премьер-министр Нафтали Беннет, что, отказываясь вводить в Израиле локдаун, он подвергает риску десятки, а может, и сотни жизней своих сограждан? Безусловно, понимает! И, тем не менее, руководствуясь принципом святости жизни, Беннет, как глава правительства, вынужден допускать определённый уровень смертности от коронавируса.
Как меньшее из двух зол.
Пост Беннета вызвал бурную реакцию оппозиции, обвинившей премьера в отсутствии сострадания и пренебрежении ценностью человеческой жизни. В то же время израильская пресса отреагировала позитивно, назвав пост премьера по сути верным, ответственным и разумным.
Единственная ошибка, которую допустил Беннет, связана с его памятью: премьер-министр Израиля забыл, что общество не привыкло слышать правду из уст политиков…