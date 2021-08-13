Валерий Кантор, специально для haqqin.az из Иерусалима 10:19

Если бы кто-нибудь решил переснять знаменитую советскую киноленту «Они были первыми», то, скорее всего, это был бы фильм-катастрофа про пандемию COVID-19 в Израиле… По странной иронии судьбы именно Государство Израиль первым принимало на себя волны коронавируса, первым ввело в стране тотальный карантин и первым в мире начало массовую вакцинацию населения. Но значит ли это, что израильские врачи накопили в борьбе с «короной» больше знаний и опыта, чем их зарубежные коллеги? Конечно, нет!

В затянувшейся схватке с загадочным вирусом, жертвами которого стали уже свыше четырёх миллионов человек, к сожалению, не преуспел никто! С болью в сердце приходится признать, что израильская медицина, как, впрочем, и системы здравоохранения в других странах, сражается с коронавирусом чисто эмпирически – то есть, методом проб и ошибок пытается найти системный ответ на главный вызов человечеству в XXI веке. Возможно, этот путь был бы короче и, главное, успешнее, если бы не хаотичное возникновение новых штаммов COVID-19 (штамм «Альфа» - обнаружен в январе 2020 года в Великобритании, штамм «Бета» - 2020 год, ЮАР, штамм «Гамма» - 2021 год, Япония, штамм «Дельта» - 2020 год, Индия, штамм «Лямбда» – 2020 год, Перу). Борьба с каждым из этих штаммов – по существу, новый этап противостояния пандемии COVID-19, в котором предшествующий опыт оказывается малоэффективным и, зачастую, требует новых решений. В результате двадцатимесячная практика, наработанная мировой медициной в противостоянии пандемии, свелась к необходимости вакцинировать как минимум 70 процентов населения страны и неукоснительно соблюдать требования самоизоляции – ношение масок, правила личной гигиены, запрет на массовые скопления людей… Если этот опыт мог хотя бы частично гарантировать защиту населения от COVID-19, то Израиль, где вакцинировано свыше 60 процентов граждан, а подавляюще большинство четко выполняют требования Минздрава (штрафы за нарушение установленных правил доходят до 3.000 долларов), должен был представлять собой сегодня «зеленый» остров в океане пандемии. На деле же, мы наблюдаем в Израиле разгар четвертой (!!) за последние восемнадцать месяцев волны пандемии коронавируса с угрожающей положительной динамикой – почти шесть тысяч инфицированных только за истекшие сутки! Понятно, что в такой ситуации в обществе усиливается скепсис в отношении возможностей медицины справиться с ростом пандемии, а также опасения (а для кого-то - надежды), что в преддверии нового учебного года и сентябрьских религиозных праздников кабинет министров Израиля объявит локдаун (тотальный карантин), заблокирует въезд и выезд из страны, закроет бизнесы и отправит на пособие по безработице сотни тысяч людей.

Справедливости ради отмечу, что последний локдаун, к которому прибег не так давно Биньямин Нетаньяху, привел к полной победе над пандемией, которую бывший премьер-министр приводит сегодня, как убедительное доказательство недееспособности правительства Беннета/Лапида. Вот почему, журналистская братия с таким нетерпением ждала официальное заявление нового премьера, чье будущее выглядит на фоне нынешней эпидемиологической ситуации весьма проблематично. Однако Беннет, который в последнее время избегает прямых контактов с прессой, предпочитая в лучших традициях Дональда Трампа общение с народом в социальных сетях, выпустил на исходе субботы пространный пост, который, как мне кажется, досконально изучат главы государств и правительств, вынужденные жить под психологическим прессом COVID-19. Основной тезис Беннета – Израиль ни при каких обстоятельствах не введет локдаун, поскольку эта мера разрушит экономику и систему образования страны. «У политики карантинов есть своя ужасная цена, - подчеркнул премьер-министр Израиля. - С одной стороны, мы пытаемся снизить уровень заражений и смертности. Но есть и другие соображения, в их числе – материальное благосостояние граждан, образования для наших детей и забота об экономическом будущем страны. Подумайте, к примеру, о людях, погибающих в ДТП. Мы ведь можем снизить смертность в авариях до нуля, попросту запретив движение на дорогах. Но все мы понимаем, что это невозможно…» Как и ожидалось, Беннет представил достижения своего предшественника как серьезный стратегический просчет и подтвердил это конкретными фактами: «Цена трех локдаунов, объявленных правительством Нетаньяху, достигла 200 миллиардов шекелей (порядка 63 млрд. долларов США – В.К.), - пишет Беннет. – Это – наши деньги, деньги наших детей и внуков. Цена трех локдаунов – это долг каждой израильской семьи, который составляет сегодня 105.000 шекелей. Если мы продолжим политику карантинов и разрушительных для экономики ограничений, то станем банкротами…»