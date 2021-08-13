Байден объяснил, почему Америка бежит из Афганистана
Байден выступил с более чем странным заявлением.
"Америка не собирается продолжать активное участие в гражданском конфликте в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает «Голос Америки". Будто с 2001 года, американцы не понимали, что принимают активное участие в гражданском противостоянии.
По словам Байдена, после совещаний со своей командой по национальной безопасности, он принял несколько ключевых решений в отношении завершения военной миссии США в Афганистане.
Байден санкционировал временное развертывание примерно 5000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации граждан США и союзных стран, а также афганцев, помогавших американским военным в годы войны.
Президент также назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за все действия в отношении выдачи иммиграционных виз афганцам, работавшим с американскими войсками и их эвакуацией.
Наконец, Байден признал главную причину вывода войск из страны. Недееспособность правительственных войск Афганистана! Спрашивается - чем же занимались американские военные инструкторы на протяжении 20 лет? Вот что сказал американский президент: «Еще один год или еще пять лет военного присутствия США не имели бы никакого значения, если бы афганские военные не могли или не хотели удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо», - подчеркнул Байден, объясняя причины, по которым он по-прежнему делает все для сокращения американского присутствия в Афганистане.