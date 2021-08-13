Байден объяснил, почему Америка бежит из Афганистана

Байден выступил с более чем странным заявлением.

"Америка не собирается продолжать активное участие в гражданском конфликте в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает «Голос Америки". Будто с 2001 года, американцы не понимали, что принимают активное участие в гражданском противостоянии.

По словам Байдена, после совещаний со своей командой по национальной безопасности, он принял несколько ключевых решений в отношении завершения военной миссии США в Афганистане.