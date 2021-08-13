Провокация армян вблизи города Шуша
В субботу, 14 августа, армянские вооруженные отряды совершили провокацию вблизи города Шуша. Об этом сообщает прес-служба Министерства обороны Азербайджана.
Ночью в 22:14 в зоне контроля российских миротворческих войск в районе населеного пункта Халфали появились два неопознанных автомобиля. Пассажиры этих автомобилей, вооруженные автоматами открыли стрельбу в небо в направлении азербайджанских постов.
Об инцинденте проинформировано командование миротворческих сил.