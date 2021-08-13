В Баку снова горят деревья

В Баку на улицу Н.Юсифбейли в зоне рощи деревьев произошел пожар.

Как сообщает МЧС, злоумышленники подожгли шины, после чего загорелись и деревья. Пожарная служба МЧС пытается побороть пожар.