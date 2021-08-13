В Баку снова горят деревья
В Баку на улицу Н.Юсифбейли в зоне рощи деревьев произошел пожар.
Как сообщает МЧС, злоумышленники подожгли шины, после чего загорелись и деревья. Пожарная служба МЧС пытается побороть пожар.
В Баку на улицу Н.Юсифбейли в зоне рощи деревьев произошел пожар.
Как сообщает МЧС, злоумышленники подожгли шины, после чего загорелись и деревья. Пожарная служба МЧС пытается побороть пожар.
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