"Талибан" взял под контроль все границы страны обновлено, победоносный марш
"Движение" Талибан заявило о взятии под контроль всех пограничных переходов страны. Как сообщает АР, Афганистан можно покинуть только из аэропорта в Кабуле.
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Движение "Талибан" объявило о взятии под свой контроль крупного погранперехода "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.
Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.