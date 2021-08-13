Ранее haqqin.az со ссылкой на таджикские СМИ сообщил о переходе лидера северного Афганистана маршала Рашида Дустума на территорию Узбекистана. В эти минуты правительство Узбекистана выступило с официальным сообщением, подтвердив нахождение маршала на территории своей страны.

Отметим, что днем ранее герой первой афганской войны маршал Р.Дустум выступил с грозным заявлением, в котором пообещал превратить север страны в кладбище для талибов. Спустя сутки после своего заявления лидер этнических узбеков бежал из страны.