Путин наградил погибших героев в Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества пятерых военнослужащих, погибших в субботу в Турции при крушении самолета Бе-200. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении указано, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, награждены подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.