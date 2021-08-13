МИД Узбекистана о ситуации на границе с Афганистаном

МИД Афганистана выступил с официальным заявлением вокруг обстановки на границе Узбекистана с Афганистаном. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на МИД Узбекистана.

«Основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части «Термез-Хайратон», самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию», — рассказали в МИД Узбекистана. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нормализация ситуации стала возможна в результате эффективных дипломатических мер и проведения разъяснительной работы.

Ранее стало известно, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и попросила о помощи. На афганской части моста «Термез-Хайратон» образовалось скопление военнослужащих. По информации узбекского МИД, афганским военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание, а также организовали их временное размещение.