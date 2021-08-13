На ринге новый победитель – внук легендарного Мохаммада Али

21-летний Уолш расправился с соперником за 70 секунд, добившись победы нокаутом в дебютной схватке. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса, штат Оклахома.

Американский боксер Нико Али Уолш нокаутировал оппонента Джордана Уикса в своем первом поединке в профессионалах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на видео Top Rank Boxing.

Глава Top Rank Inc. Боб Арум высоко оценил выступление Уолша — внука легендарного боксера Мохаммеда Али. «Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его», — отметил промоутер в своем Twitter-аккаунте.

Оппонент Уолша Уикс до встречи с внуком Мохаммеда Али проигрывал лишь однажды. Теперь на его счету четыре победы при двух поражениях.

Мохаммед Али (имя при рождении — Кассиус Клей-младший) — один из самых выдающихся боксеров в истории спорта. Он удерживал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), выигрывал золото Олимпийских Игр в 1960-м, неоднократно признавался спортсменом века различными изданиями.