Отдел информации 12:15

Уровень смертности в Грузии - один из самых высоких в мире, и чуть менее 6 процентов населения полностью вакцинированы. Об этом сообщает Eurasianet. Как отмечается в публикации, вот уже во второй раз Грузия поднялась на вершину мировых рейтингов по скорости передачи COVID-19 относительно численности населения. Количество смертей увеличивается на фоне тройного удара: нерешительности в отношении вакцинации, медленного развертывания вакцинации и повсеместного игнорирования требований о ношении масок и других правил изоляции. «Эпидемиологическая ситуация развивается по наихудшему сценарию», - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе 10 августа, когда в стране с населением 3,7 миллиона человек количество ежедневных инфекций достигло почти 5700 человек.

Средний семидневный показатель новых случаев инфицирования коронавирусом на этой неделе превысил 4250. Пропорционально численности населения это самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в мире - 109 случаев на 100 тысяч жителей. В американском штате Коннектикут с примерно таким же населением этот показатель составляет 15 случаев на 100 тысяч, а в целом по США - 37 случаев. (По нашим расчетам, в Азербайджане, учитывая статистику Оперативного штаба при Кабинете Министров страны, этот показатель составляет примерно 35 случаев на 100 тысяч жителей - Ред.) «В пропорциональном отношении то, что мы имеем сегодня, в пять раз хуже, чем то, что происходило в Индии», - сказал 12 августа Паата Имнадзе, заместитель руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC). Считается, что быстро распространяющийся вариант Дельта прорывается через Грузию. «Вариант Дельта заменяет вариант Альфа, на него приходится от 40 до 50 процентов случаев», - заявил в конце прошлого месяца глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Вариант Дельта считается вдвое более заразным, чем исходный штамм COVID-19. В связи с заполнением больниц и менее 560 свободных больничных коек по всей стране власти рассматривают возможность создания полевых госпиталей. Тбилисский Дворец спорта, достопримечательность советской эпохи в столице, рассматривается как потенциальное место для первой подобной больницы в стране. Власти также пытаются мобилизовать больше врачей и операторов горячей линии для удовлетворения растущего спроса на экстренную медицинскую помощь по телефону. Уровень смертности в стране также один из самых высоких в мире: полностью вакцинировано чуть менее 6 процентов населения. «У нас не было случаев смерти среди полностью вакцинированных людей», - сказал Гамкрелидзе в прошлом месяце.

Так называемая «вакцинная нерешительность» остается проблемой: 47 процентов респондентов заявили в недавнем репрезентативном общенациональном опросе общественного мнения, что они не собираются вакцинироваться. Согласно опросу, большинство скептиков беспокоит безопасность. 56% респондентов заявили, что они даже не знают, как зарегистрироваться для прохождения вакцинации на государственном веб-сайте, который часто дает сбой при высоком спросе. В частности, среди медицинских работников также наблюдается невысокий энтузиазм. Для борьбы с коронавирусом, на этой неделе власти наложили еще один ряд ограничений, приостановив работу общественного транспорта на три недели и запретив массовые собрания. «Мы ожидаем, что распространение вируса замедлится в ближайшие две недели в результате принятых вчера мер», - заявила 13 августа министр здравоохранения Тикарадзе. Однако правительство решило не вводить локдаун, в основном для того, чтобы помочь пострадавшей от пандемии экономике во время туристического сезона. Этим летом в страну хлынули туристы из России, Украины и арабских стран, что способствовало распространению вируса. Но сейчас, когда не за горами выборы в местные органы власти, правительство, похоже, вступает в борьбу. «Туристические районы переполнены, отели забиты. Мы рады, что экономика снова заработала », - сказал 13 августа премьер-министр Ираклий Гарибашвили, вступая в предвыборную кампанию октябрьских выборов.