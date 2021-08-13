В Иране остановили передвижение транспорта и закрыли госучреждения

В Иране до 27 августа введен запрет на поездки между провинциями в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Mehr.

Представитель Национальной оперативной группы Ирана по борьбе с Covid-19 Алиреза Раиси сообщил, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы ограничения соблюдались на всей территории страны.

Чиновник также заявил, что с 16 по 21 августа все государственные органы не будут работать или будут работать удаленно.