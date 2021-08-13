В Баку молодой психолог скончалась от коронавируса
В Баку от коронавируса скончалась глава Центра позитивной психологии, психолог Арзу Музаффар. Об этом сообщают родственники покойной.
Арзу Музаффар
В Баку от коронавируса скончалась глава Центра позитивной психологии, психолог Арзу Музаффар. Об этом сообщают родственники покойной.
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