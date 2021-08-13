Эрдоган обеспокоен ситуацией на границе с Ираном
«Мы переживаем необычный период. С одной стороны, наводнения, с другой - лесные пожары. Плюс ко всему проблема, связанная со слухами. Верю, что вы справитесь и с этой проблемой. Турция сокрушает проводимый в стране террор лжи. Мы преодолеем эту ситуацию вместе», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, в ходе которого был проинформирован о ситуации на границе с Ираном. Об этом сообщает Анадолу.
Акар в воскресенье посетил границу с Ираном и на месте ознакомился с мерами, принимаемыми для защиты ее безопасности.
Министра сопровождали глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер и командующий второй армией генерал Метин Гюрак.
В ходе телефонного разговора с Акаром глава государства обратился к командующим приграничными войсками.
По его словам, в частности, возведенные у границ стены позволят полностью предотвратить незаконное проникновение в страну.
«Пограничные стены обеспечивают нашу безопасность. Если вы справитесь с этой задачей, бремя вооруженных сил и сил безопасности сократится», - подчеркнул президент Турции.