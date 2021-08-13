Эрдоган обеспокоен ситуацией на границе с Ираном

«Мы переживаем необычный период. С одной стороны, наводнения, с другой - лесные пожары. Плюс ко всему проблема, связанная со слухами. Верю, что вы справитесь и с этой проблемой. Турция сокрушает проводимый в стране террор лжи. Мы преодолеем эту ситуацию вместе», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, в ходе которого был проинформирован о ситуации на границе с Ираном. Об этом сообщает Анадолу.

Акар в воскресенье посетил границу с Ираном и на месте ознакомился с мерами, принимаемыми для защиты ее безопасности.