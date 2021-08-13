Министр обороны Турции о проникновениях из Ирана

Турция интенсифицировала и повысила эффективность работ в направлении контроля безопасности границ. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения иранской границы, передает Анадолу.

Акар ознакомился с мерами, принятыми для усиления безопасности границы с Ираном. Министра сопровождали глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер и командующий второй армией генерал Метин Гюрак.

Глава Минобороны Турции отметил, что с начала года были предотвращены попытки незаконного пересечения границы 91 078 человек, из них 587 - на границе с Ираном.

«Ежедневно в 150 районах на границе с Ираном проводятся засады и разведывательная деятельность. Используется около 1 тыс. инструментов разведки. Благодаря электрооптическим вышкам и акустическим датчикам стало очень легко выявлять передвижения на границе», - сказал Акар.