Представляем вашему вниманию информацию о главе переходного правительства Афганистана, экс-министра внутренних дел Ахмада Джалали.

Ахмад Джалали по национальности пуштун, в 1967 г. окончил Штабной колледж в Великобритании (British Staff College), стажировался в военных учебных заведениях США, СССР и Турции, имеет степень магистра политологии одного из вашингтонских университетов, автор ряда научных публикаций о тактике советско-афганской войны.

До революции 1978 г. - полковник афганской армии. В 1979 г. - присоединился к антисоветскому сопротивлению. С 1980 г. по 1982 г. находился в Пакистане, откуда занимался штабным планированием военных действий моджахедов.

В 1982 эмигрировал в США, получил американское гражданство. С 1997г. до середины января 2003 г. был главой Службы дари радиостанции Голос Америки. В 1988-1997 гг. там же возглавлял Службу пашто. По другим данным работал главным редактором персидской и пуштунской службы "Радио Свобода".

С 29 янв. 2003 - и.о. министра внутренних дел. В декабре 2004-сентябре 2005 - министр внутренних дел.

В сентябре 2005 неожиданно объявил о своей отставке и заявил, что "решил вернуться к научной деятельности, которой занимался в 90-е гг. , по его же собственным словам, собирается уехать в США, где он проживал до падения режима талибов и где до сих пор находится его семья.

Главным поводом для отставки министра могли стать его разногласия с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и его окружением. В частности, Али Ахмад Джалали не раз обвинял некоторых высокопоставленных чиновников и губернаторов в причастности к наркобизнесу. Неоднократно критиковал Хамида Карзая за то, что на некоторые важные государственные посты им были назначены полевые командиры и местные князьки.

В 2005 году переехал в США. Является профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Университете Национальной Обороны, США.

В 2007 г. вернулся в Афганистан.

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