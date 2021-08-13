Талибы захватили крупнейшую авиабазу США

Талибы захватили крупнейшую авиабазу США в Афганистане - Баграм. Об этом сообщает Al Arabia.

В Баграме с 2006 по 2021 годы находилась крупнейшая авиабаза вооруженных сил США и коалиции в Афганистане.