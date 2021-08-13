Талибы захватили крупнейшую авиабазу США
Талибы захватили крупнейшую авиабазу США в Афганистане - Баграм. Об этом сообщает Al Arabia.
В Баграме с 2006 по 2021 годы находилась крупнейшая авиабаза вооруженных сил США и коалиции в Афганистане.
Талибы захватили крупнейшую авиабазу США в Афганистане - Баграм. Об этом сообщает Al Arabia.
В Баграме с 2006 по 2021 годы находилась крупнейшая авиабаза вооруженных сил США и коалиции в Афганистане.
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