Первый генпрокурор России: «Горбачев матерился в адрес путчистов»

Первый президент СССР Михаил Горбачев посылал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, когда они посетили его дачу в Форосе в августе 1991-го. Об этом рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков в интервью «Газете.Ru».

Бывший генпрокурор сослался на показания советского и российского военачальника и политика Валентина Варенникова. По его словам, матерящийся в адрес путчистов Горбачев очень удивил генерала. «Для себя он это объяснил тем, что среди ГКЧПистов были близкие президенту люди», — отметил Степанков.

Политик также подчеркнул, что президент СССР отказался выполнять ультиматум членов комиссии. «В итоге он сказал, что если все так далеко зашло, то пусть съезд решает вопрос о введении ЧП», — процитировал Горбачева Степанков.

Отметим, что 18 августа исполняется 30 лет со дня захвата власти в СССР ГКЧП и трехдневного отстранения президента Михаила Горбачева от власти.