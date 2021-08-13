Российские чиновники устроили поножовщину

В Челябинской области два российских чиновника устроили поножовщину. Об этом стало известно URA.RU. Инцидент произошел в администрации Кунашакского района в ночь на субботу, 14 августа. Один пострадавший в данный момент находится в реанимации.

«Сотрудники отмечали один из праздников в комнате при гараже для водителей. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови», — сообщил агентству очевидец.

Имена участников конфликта не называются. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и представители полиции от комментариев отказались.