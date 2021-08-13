Самая тяжелая ракета в мире готова к доставке грузов на Луну и на Марс

В мае компания SpaceX после запуска прототипа Starship SN15 успешно приземлила его, а теперь она стоит на пороге старта многоразовой ракеты-носителя огромной грузоподъемности.

Haqqin.az внимательно следит за амбициозными планами Илона Маска и их реализацией. Как стало известно, основатель SpaceX заявил в субботу, что первый комплекс ракеты Starship с разгонным блоком Super Heavy для орбитального полета должен быть готов к полету в ближайшие недели, что сделает оригинального миллиардера на шаг ближе к его мечте об орбитальном, а затем и межпланетном путешествии.

Амбиции И. Маска известны — самая большая и самая тяжелая на сегодняшний день в мире ракета сможет доставлять астронавтов и большие грузовые грузы и на Луну, и на Марс.

Надо сказать, что успешная майская посадка опытного образца произошла после того, как предыдущие четыре попытки приземления прототипа закончились взрывами.

Но миллиардера-мечтателя ничто не способно остановить.

«Первая орбитальная связка Starship должна быть готова к полету через несколько недель, остается получить только разрешение регулирующих органов», - написал Маск в своем Twitter.

Полный комплекс Starship, с ракетой-носителем нового поколения SpaceX, достигает 120 метров в высоту. В первой ступени этого космического монстра смонтирован сверхтяжелый ускоритель. Именно эти двигатели - в центре амбиций генерального директора Tesla Inc, который хочет сделать космические путешествия для человека более доступными и рутинными.

Орбитальный полет Starship не за горами, и Маск в очередной раз объявил, что намеревается отправить японского миллиардера-предпринимателя Юсаку Маэдзаву облететь вокруг Луны на борту Starship в 2023 году.

По данным thealphacentaury.net, строительство гиганта на космодроме в Бока-Чика (теперь известном как Starbase) шло все лето. Огромная башня обслуживания, смонтированная на стартовом комплексе состоит из 8 секций.

Тот самый ускоритель на ракете-носителе — это 29 двигателей, с подъемным усилием 6 тысяч 670 тонн! В дальнейшем Маск планирует оснащать Super Heavy 33 двигателями.

На стартовом столе, в верхней части всего космического объекта смонтирован прототип SN20 с 3 двигателями Raptor и 3 вакуумными, которые понадобятся для маневров на орбите.

Старт произойдет в Бока-Чика, а далее полет Starship пройдет над Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. Посадка запланирована в водах близ Гавайев.