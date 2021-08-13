Экс-директор ЦРУ предупредил: «Афганистан станет новым геополитическим Чернобылем»

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал ухудшающуюся ситуацию в Афганистане «катастрофической» не только для США, но и всего мира.

«Это серьезный удар по национальной безопасности, и ситуация ухудшится, если мы не решим предпринять действительно серьезные действия», - сказал Петреус в интервью радио WABC.

Дэвид Петреус

Петреус сказал, что был обеспокоен «несколько месяцев назад» по поводу «психологического коллапса», который произойдет, когда афганские силы поймут, что они не могут получить  тот уровень поддержки, к которому они привыкли в борьбе с талибами.

Экс-директор ЦРУ сказал, что США станут угрожать не «Аль-Каида» и ИГИЛ, а последствия краха Афганистана превратятся в реальную угрозу.

«Вспомните, что произошло, когда Сирия расплавилась. Мы раньше называли это «геополитическим Чернобылем»», - добавил он, размышляя о насилии, экстремизме и «цунами беженцев», от которых пострадали не только соседние страны, но и европейские союзники.