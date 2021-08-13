Экс-директор ЦРУ предупредил: «Афганистан станет новым геополитическим Чернобылем»

«Это серьезный удар по национальной безопасности, и ситуация ухудшится, если мы не решим предпринять действительно серьезные действия», - сказал Петреус в интервью радио WABC.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал ухудшающуюся ситуацию в Афганистане «катастрофической» не только для США, но и всего мира.

Петреус сказал, что был обеспокоен «несколько месяцев назад» по поводу «психологического коллапса», который произойдет, когда афганские силы поймут, что они не могут получить тот уровень поддержки, к которому они привыкли в борьбе с талибами.

Экс-директор ЦРУ сказал, что США станут угрожать не «Аль-Каида» и ИГИЛ, а последствия краха Афганистана превратятся в реальную угрозу.

«Вспомните, что произошло, когда Сирия расплавилась. Мы раньше называли это «геополитическим Чернобылем»», - добавил он, размышляя о насилии, экстремизме и «цунами беженцев», от которых пострадали не только соседние страны, но и европейские союзники.