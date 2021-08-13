Иранские пограничники столкнулись с талибами?

После установления контроля со стороны движения «Талибан» на границе с Ираном, один из боевиков по ошибке пересек госграницу. Как сообщает Tasnim, иранские пограничники проинформировали боевиков о соответствующих иранских законах и нарушении ими границы, после чего боевик был передан подразделению «Талибан».

Тегеран опроверг информацию о боевых столкновениях иранских пограничников с талибами на границе с Афганистаном, заявляют органы безопасности Ирана.