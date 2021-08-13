В Кабуле закрашивают фото девушек в свадебных платьях фото
Рабочий в Кабуле закрашивает витрины салона свадебных платьев, вероятно, из-за яркой рекламы. Сегодня в его город пришли талибы.
Фото распространено в сети афганским блогером
Рабочий в Кабуле закрашивает витрины салона свадебных платьев, вероятно, из-за яркой рекламы. Сегодня в его город пришли талибы.
Фото распространено в сети афганским блогером
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