Отдел международной информации и политики 17:11

Казалось бы, какая может быть связь между лесными пожарами, охватившими крупные регионы в разных концах мира, и расползанием по планете панедмии Covid-19? Однако некоторые ученые тщательно изучают все возможные варианты распространения коронавируса, в том числе и связанные с огненной стихией. Так, по данным The Guardian, новое исследование показало, что загрязняющие вещества в дыме, клубящемся от огромных лесных пожаров на западе Америки, вероятнее всего, вызвали рост инфекций и смертей от COVID-19 в нескольких штатах США. В прошлом году более 4 миллионов гектаров растительности в Соединенных Штатах были сожжены лесными пожарами, причем пять из шести крупнейших, когда-либо зарегистрированных в Калифорнии, произошли всего в течение нескольких месяцев. Горящие деревья, кусты и здания выбрасывали в воздух огромные клубы дыма, содержавшие мелкие частицы сажи. В новой статье ученые пришли к выводу, что распространение этих крошечных частиц, известных как PM 2,5, вероятно, и вызвало всплеск случаев заболевания Covid и смертей в некоторых частях запада Соединенных Штатов Америки.

Согласно этому исследованию, именно дым привел к повышению уровня заражения коронавирусом почти на 20 процентов в некоторых округах, при этом половина всех смертей от Covid кое-где напрямую связана с загрязнением окружающей среды. «В некоторых округах эта связь была действительно очень сильной: в дни, когда было много дыма от лесных пожаров, количество случаев заболевания Covid резко возрастало», - сказала Франческа Доминичи, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan. Соавтором ее исследования был Сяодан Чжоу, специалист из Института исследования систем окружающей среды. Ф.Доминичи утверждает, что “сочетание лесных пожаров с этой пандемией может иметь действительно катастрофические последствия. Это тревожит ". В предыдущем ее исследовании говорилось, что небольшое увеличение долгосрочного воздействия загрязненного воздуха на людей связано с увеличением смертности от Covid на 11 процентов. Другое исследование, проведенное в прошлом году, предполагало уже, что 15 процентов всех смертей от Covid-19 во всем мире связаны с загрязнением воздуха. Исследователи заявили, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы с уверенностью установить связи между пожарами и пандемией, но, по их мнению, уже теперь появились убедительные доказательства того, что загрязненный воздух действительно усугубляет вспышки коронавируса. Считается, что выбрасываемые в воздух в результате пожаров загрязняющие вещества могут способствовать распространению инфекции, а также ослаблять легкие людей еще до того, как они заразятся Covid, повышая вероятность заболевания и летального исхода. В последней по времени статье, опубликованной в Science Advances, анализировались 92 округа в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне, была предпринята попытка определить причины роста числа людей, инфицированных Covid, помимо влияния близлежащих лесных пожаров. Тем не менее было установлено, что лесные пожары оказали наибольшее влияние на случаи роста заболевания Covid в округах Бьютт (штат Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон). Между тем наибольшее влияние на смертность от Covid оказала ситуация в округах Бьютт и Калаверас, что в Калифорнии. Дым от поглощаемых пламенем лесных массивов к востоку от Нью-Йорка был замечен из космоса. На снимках видно, что небо затянуто сплошным дымным туманом. Отмечено также, что в минувшую субботу в городе Денвер в течение нескольких часов фиксировалось худшее качество воздуха в мире. Причина все та же — задымление атмосферы из-за лесных пожаров на западе.