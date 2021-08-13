Haqqin.az сообщал о возникшей в Ханкенди острой проблемой с питьевой водой. Идентичная проблема возникла в Шуше. Однако в кратчайшие сроки азербайджанское правительство отпустило свыше 5 миллионов долларов на восстановление системы водопровода в городе, которая была уничтожена сепаратистами накануне их отступления из Шуши.

Однако сепаратисты и правительство Армении проявляют полную беспомощность в обеспечении местного армянского населения питьевой водой. И сепаратисты обратились за помощью к миссии Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает Спутник-Армении, Красный Крест устанавливает на улицах Ханкенди баки емкостью в 5 тонн.

Вице-мэр сепаратистов Радик Абрамян, комментируя муссируемые в городе и соцсетях слухи, сказал, что проблемы с водой в Ханкенди не связаны с действиями ВС Азербайджана.