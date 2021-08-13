Эрдоган о ситуации в Афганистане

«На долю Пакистана выпадает жизненно важная миссия по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, где в последнее время обострилась ситуация. Только так мы сможем развеять опасения относительно того, что растущая нестабильность вызовет новую волну миграции из Афганистана.

Турция столкнулась с потоком афганских мигрантов, осуществляемым через территорию Ирана. Мы продолжим прилагать все усилия для скорейшей стабилизации ситуации в регионе и Афганистане», - заявил президента Турции Эрдоган на церемонии спуска на воду первого корвета MİLGEM и резки листового металла для первого морского патрульного корабля для ВМС Пакистана. Об этом сообщает Анадолу.

По словам турецкого лидера, Анкара и Исламабад едины в своем стремлении продвигать партнерство в сфере оборонной промышленности на более высокий уровень.