Президент Пакистана в поддержку Северного Кипра

Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что Исламабад поддерживает братский народ - турок-киприотов в Турецкой Республике Северного Кипра.

А.Алви заявил об этом в присутствии президента Турции Р.Т.Эрдогана на церемонии спуска на воду первого корвета MİLGEM и резки листового металла для первого морского патрульного корабля для ВМС Пакистана. Об этом сообщает Анадолу.

«У нас могут быть разные культуры и языки. Но мы единый народ», - подчеркнул президент Пакистана.