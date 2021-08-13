Коронавирус в Азербайджане: почти три тысячи новых больных

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 993 новых случая заражения коронавирусом, 646 человек выздоровели, 15 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 368 002 случая заражения коронавирусом, из этого числа 338 925 человек благополучно прошли лечение, 5 153 пациента клиник скончались. Лечение 23 924 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.