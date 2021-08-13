Россия пока не признает движение «Талибан» законной властью в Афганистане, однако готова работать с переходным правительством. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал РИА Новости.

«Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, мы будем работать», — так российский дипломат прокомментировал последние сообщения о ситуации в стране.

Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам. Президент страны Ашраф Гани покинул свою должность и улетел в Таджикистан.