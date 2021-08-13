США заявили, что достигли своих целей в Афганистане

Американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Такое заявление в интервью телеканалу ABC сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь, передает ТАСС.

Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.

Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан», что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт. «Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.