Лукашенко назвал виновных в развале СССР
Ответственность за распад Советского Союза несут лично первый президент СССР Михаил Горбачев и экс-президент России Борис Ельцин. Такое мнение высказал в преддверии годовщины «августовского путча» глава Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, Ельцин и Горбачев перенесли личную борьбу за власть на всю страну, поэтому она развалилась. «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили», — сказал он в фильме «ГКЧП 30 лет спустя» на телеканале «Россия 1».
Лукашенко также считает, что Беловежское соглашение «показало безмозглость и неспособность» руководства Союза управлять страной.