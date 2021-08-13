Лукашенко назвал виновных в развале СССР

Ответственность за распад Советского Союза несут лично первый президент СССР Михаил Горбачев и экс-президент России Борис Ельцин. Такое мнение высказал в преддверии годовщины «августовского путча» глава Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, Ельцин и Горбачев перенесли личную борьбу за власть на всю страну, поэтому она развалилась. «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили», — сказал он в фильме «ГКЧП 30 лет спустя» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко также считает, что Беловежское соглашение «показало безмозглость и неспособность» руководства Союза управлять страной.