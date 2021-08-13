Происходящее в Кабуле назвали «Сайгоном президента Байдена»

Происходящее в Афганистане является следствием полного провала внешней политики президента США Джо Байдена и фактически повторением событий 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать на вертолетах своих граждан из столицы Южного Вьетнама, заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис в эфире телеканала CBS.

"Президент Байден еще пару дней назад говорил, что мы не станем свидетелями эвакуации вертолетами посольства, как это было в Сайгоне, однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена", - приводит ТАСС слова Скалиса.

"Такое впечатление, что многие в спецслужбах Байдена чудовищно неверно оценили ситуацию, думаю, впоследствии будет много вопросов по поводу того, почему еще пару недель назад они говорили совершенно противоположное тому, что мы видим сейчас в Афганистане", - продолжил республиканец. "Либо Байдена очень сильно ввели в заблуждение его собственные спецслужбы, либо же он сознательно вводил в заблуждение американский народ", - полагает Скалис.

"Это действительно тревожный сигнал для наших противников в мире, которые наблюдают за происходящим", - считает американский конгрессмен.

"Они видят, как легко было захватить районы, про которые президент говорил, что этого не произойдет. Но это произошло. Это полнейший провал внешней политики президента Байдена", - заключил Скалис.