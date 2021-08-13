«Это катастрофа»: Европа на пороге «страшного миграционного» кошмара?

В связи с грядущим захватом власти в Афганистане движением «Талибан» Европа может столкнуться с новым страшным миграционным кризисом, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, которого цитирует Augsburger Zeitung.

Глава германского МВД пояснил, что люди начнут покидать Афганистан и искать убежище в других странах. По его словам, Европе стоит ждать наплыва беженцев. «Это не запугивание, а реалистичное описание ситуации», — подчеркнул политик, добавив, что речь идет о беженцах не только из Афганистана, но и Пакистана, Ирана, Турции, Ливии.

«Нас ожидают серьезные трудности», — уверен Зеехофер. По его мнению, «то, что происходит сейчас в Афганистане, — катастрофа».