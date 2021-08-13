Американские «Черные ястребы» у талибов

Боевики движения «Талибан» захватили американские вертолеты «Черные ястребы» (Blackhawk) на сумму шесть миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Кроме того, сообщается, что боевики летают вокруг захваченного ими ранее города Кандагар на российских вертолетах Ми-17.

По данным издания, Белый дом потратил миллиарды долларов на снабжение афганских вооруженных сил необходимым оружием и оборудованием для уничтожения талибов, однако теперь эти инвестиции используются самими боевиками.