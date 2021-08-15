А в это время Пелоси призывает поблагодарить Байдена

Президента США Джо Байдена следует поблагодарить за "ясность действий" по Афганистану, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Президента следует поблагодарить за ясность в целях из его заявления по Афганистану и в его действиях", - приводит РИА Новости слова Пелоси, которые она опубликовала в Twitter.

Кроме того, спикер подчеркнула, что в США обеспокоены информацией о жестоком обращении движения "Талибан" с афганцами, особенно с женщинами и девочками.

Не опоздала ли госпожа спикер с заявлением об обеспокоенности США с положением женщин в Афганистане?