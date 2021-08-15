Аэропорт в Кабуле с американскими дипломатами обстреляли

Аэропорт Кабула, куда экстренно эвакуировались все сотрудники дипмиссии США во главе с послом, подвергся обстрелу. Об этом сообщили сами американские дипломаты.

"Ситуация с безопасностью в Кабуле стремительно меняется, в том числе в аэропорту. Поступают сообщения о пожаре (позже данные обновились: речь идет все-таки об обстреле, а не о пожаре). Поэтому мы инструктируем американских граждан, чтобы они оставались в укрытиях на местах", - говорится на сайте американского посольства, передает Российская газета.

Дипломаты настоятельно просят не звонить в посольство США в Кабуле для получения информации о заполнении формы или об эвакуационных рейсах.

Телеканал CBS передает, что на территорию аэропорта уже эвакуировался глава американской дипмиссии - временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилтон.